Palpite: Fortaleza x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 25/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após alcançarem as quartas de final da Copa Sul-Americana, as equipes se enfrentam na 24ª rodada do Brasileirão. No entanto, o Fortaleza briga pelo topo da tabela, enquanto o Corinthians para não ser rebaixado. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (25). As equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Fortaleza x Corinthians

Em sua melhor fase do ano, o Fortaleza ostenta uma sequência de onze jogos invicto, além de seguir brigando pela liderança da Série A. Do outro lado, o Corinthians tem tido uma mentalidade “copeira” na atual temporada, chegando recentemente às quartas de final da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, mas segue em crise no Brasileirão.

Exausto por participar de três competições neste segundo semestre, o Corinthians deve ter dificuldade em pontuar nesta rodada. Em uma viagem longa até o Ceará, o Timão irá encarar o Tricolor Cearense, adversário este que vive sua melhor fase na temporada e deve vencer sem maiores dificuldades. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fortaleza”.

Palpite Final: Fortaleza vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Fortaleza e seu desempenho atual

O Fortaleza vive uma incrível fase na atual temporada. Em uma campanha maiúscula pela Série A do Campeonato Brasileiro, nem mesmo o torcedor mais otimista do Tricolor Cearense poderia imaginar que a equipe chegaria ao segundo turno com grandes chances de título.

Neste momento, o Leão da Pici ocupa a vice-liderança ao final da 23ª rodada, resultado de uma trajetória com 45 pontos somados que são provenientes de treze vitórias, seis empates e apenas três derrotas. Além disso, vale lembrar que a equipe possui um jogo a menos que o líder, Botafogo.

Para elevar ainda mais a moral do grupo, a equipe acabou de atingir as quartas de final da Copa Sul-Americana. Na fase anterior da competição, venceu o Rosario Central com autoridade, por 4 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).

Corinthians e sua última performance

O Corinthians tem tido dificuldade em pontuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Na rodada mais recente, visitou outro integrante da zona de rebaixamento, Fluminense, e ficou apenas no empate sem gols em pleno Estádio do Maracanã.

Por este motivo, o Timão segue tentando se livrar da zona de rebaixamento no Brasileirão. Ao final da 23ª rodada, ocupa a 17ª posição com 22 pontos somados, que são provenientes de uma trajetória com quatro vitórias, dez empates e nove derrotas.

Todavia, é importante ressaltar que a equipe faz grandes campanhas nas copas que participa em paralelo com a Série A. Recentemente, alcançou as quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, depois de eliminar o Grêmio e o Red Bull Bragantino, respectivamente.