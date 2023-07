O placar do grande clássico Fla-Flu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou em 0 a 0. O Flamengo não apresentou muito perigo ao gol do Fluzão. Já Marcelo e companhia bombardearam a defesa do Mengão, com 16 finalizações, oito chutes no alvo, mas nada de concretizar em gols.