A partida entre o Fluminense e o Bangu é válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A saída de bola será nesta quinta-feira (1) às 21h30 (de Brasília) e o Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil será o palco do confronto. Assista na Band, BandSports e no Canal GOAT.