Palpite: Ferencváros x Tottenham – Liga Europa – 03/10/2024

Publicada em 03/10/2024 - 04:00

Após ter sido derrotado na estreia, o Ferencváros terá a difícil missão de buscar seu primeiro ponto contra o Tottenham, adversário este que goleou seu primeiro oponente da Liga Europa. O jogo começa às 13h45 (de Brasília) da quinta-feira (3). As equipes se encontram no Groupama Arena, em Budapeste, Hungria. Assista este confronto na Cazé TV.

Palpite Ferencváros x Tottenham

Apesar de ser dominante no futebol hungáro, o Ferencváros não conseguiu pontuar na rodada inaugural da Liga Europa, onde acabou derrotado pelo Anderlecht. Enquanto isso, o Tottenham mostrou toda sua superioridade técnica em relação ao Qarabag na estreia desta competição, já que mesmo com um jogador expulso no começo da partida, goleou o clube azeri por 3 a 0.Apesar do enorme favoritismo apontado para o Tottenham pelas casas de apostas, pode ser arriscado apostar no clube inglês. Fora do Hotspur Stadium, o clube inglês mostra maior dificuldade em ser produtivo ofensivamente, sendo provável que o duelo seja acirrado e termine na igualdade. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Ferencváros e seu desempenho atual

O Ferencváros é dominante em território húngaro. Atual hexacampeão consecutivo da divisão de elite de seu país, a equipe lidera mais uma vez a tabela na atual edição do torneio.

Na última vez que entrou em campo, disputou um confronto importante contra o vice-líder da tabela, Puskas Academy, e mesmo assim não tomou conhecimento de seu rival. Em duelo dominado pelo Ferencváros, fez jus ao mando de campo e venceu por 3 a 0.

Porém, não conseguiu pontuar na rodada inaugural da Liga Europa. Em partida que visitou o Anderlecht, teve menos posse de bola (41% contra 59%), menos tentativas de gol (9 contra 13) e saiu derrotado de campo, pelo placar de 2 a 1.

Tottenham e sua última performance

O Tottenham faz um sólido e consistente início de temporada. No Campeonato Inglês, se mantém competitivo ao final da sexta rodada, tendo dez pontos somados em uma trajetória marcada por três vitórias, um empate e duas derrotas.

Na última vez que entrou em campo, em confronto válido pela 6ª jornada da Premier League, visitou o Manchester United em Old Trafford. Mesmo assim, surpreendeu ao golear seu rival por 3 a 0, com tentos assinalados por Johnson, Kulusevski e Solanke.

Já na primeira rodada da Liga Europa, encarou o Qarabag no Hotspur Stadium. Mesmo tendo um jogador expulso aos 8 minutos da etapa inicial, atropelou seu modesto adversário por 3 a 0, assumindo a quarta colocação da tabela pelo saldo de gols.