Palpite: Famalicão x Benfica – Campeonato Português – 11/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em busca de campanhas mais consistentes na atual temporada, o Benfica inicia sua campanha no Campeonato Português contra o Famalicão, adversário este que terminou na 8ª colocação na edição passada deste torneio. O jogo começa às 14h (de Brasília) de domingo (11). As equipes se encontram no Estádio Municipal de Famalicão, em Portugal. Assista ao confronto no Disney+ (ESPN).

Palpite Famalicão x Benfica

Apesar de não ser um clube considerado “grande” em Portugal, o Famalicão surpreendeu ao não ser derrotado em nenhum amistoso preparatório para a temporada 2024/2025. Do outro lado, o Benfica segue sendo uma das maiores potências do futebol português, sendo provável que conquiste alguns títulos nesta temporada.

Ainda que atue como visitante, o Benfica precisa provar o valor de seu elenco já nesta estreia. Tendo um potencial ofensivo muito maior que o Famalicão e um elenco mais estruturado taticamente, deve somar os seus primeiros três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Benfica vence”.

Palpite Final: Benfica vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Famalicão e seu desempenho atual

O Famalicão tenta uma campanha um pouco mais robusta que a da temporada passada na divisão de elite do futebol português. Depois de terminar na oitava posição, tentará figurar entre os cinco primeiros nesta edição.

Nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, mostrou solidez e consistência em seus resultados. Dos seis disputados, venceu quatro deles e empatou nas outras duas oportunidades, terminando a preparação de forma invicta.

Em seu confronto mais recente, encarou o Moreirense, que também é participante da Liga Portugal, e venceu seu adversário em jogo bastante equilibrado, por 3 a 2.

Benfica e sua última performance

O Benfica também caminhou para terminar seus amistosos de pré-temporada de maneira invicta. No entanto, no último deles, acabou superado ao cruzar o caminho do Fulham, clube da divisão de elite do futebol inglês.

No confronto em questão, chegou a ter maior posse de bola e mais finalizações no alvo que seu oponente, mas foi menos eficiente e acabou derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Alex Iwobi aos 20’.

Mesmo assim, é válido ressaltar que o Benfica teve excelentes performances nos amistosos anteriores, vencendo algumas equipes respeitadas no cenário europeu, como por exemplo o Feyenoord, Almeria e Farense.