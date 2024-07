Palpite: Everton x Coventry City – Amistoso Internacional – 30/7/2024

(Photo by PETER POWELL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Depois de quase ter sido rebaixado na temporada passada, o Everton iniciou sua preparação o mais cedo possível para a próxima Premier League. Seu adversário deste amistoso, Coventry City, faz parte da 2ª divisão do futebol inglês. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da terça-feira (30). As equipes se encontram na Coventry Building Society Arena, no Reino Unido. Assista na ESPN 4.

Palpite Everton x Coventry City

Depois de uma temporada passada bem abaixo das expectativas, o Everton busca resultados mais robustos para as próximas competições, mas ainda não venceu nenhum amistoso preparatório. Enquanto isso, o Coventry City faz parte da segunda divisão do futebol inglês pelo segundo ano consecutivo, vindo de derrota contra o Darmstadt no último amistoso.

Mesmo que atue como visitante, o Everton é o favorito no confronto. O Coventry terminou a temporada passada com resultados ruins e iniciou a pré-temporada 24/25 da mesma forma, sendo arriscado apostar a seu favor neste confronto contra um oponente da Premier League. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Everton”.

Palpite Final: Everton vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja seleção dos melhores palpites de hoje

Everton e seu desempenho atual

O Everton teve uma terrível campanha na temporada passada, quase sendo rebaixado para a Championship. No entanto, conseguiu melhores performances na reta final da Premier League, se segurando na divisão de elite do futebol inglês.

Os amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, começaram no dia 19 de julho para o Everton, que iniciou encarando os irlandeses do Sligo Rovers.

Em confronto extremamente equilibrado e que chegou a estar perdendo por dois gols de diferença, acabou empatando em 3 a 3. Na partida seguinte, encarou o Salford no Peninsula Stadium, e acabou derrotado por 2 a 1 na casa de seu oponente.

Coventry City e sua última performance

O Coventry City quase cumpriu seu principal objetivo na temporada passada. Disputando a segunda divisão do futebol inglês, chegou a estar entre os seis primeiros colocados, que daria chance de disputar vaga direta na Premier League.

Porém, teve uma abrupta queda de rendimento na reta final da competição, onde somou apenas um ponto nas seis rodadas finais, tendo que se contentar com a nona posição da tabela ao final das 46 rodadas.

Nos amistosos preparatórios disputados neste mês de julho, o Coventry City empatou sem gols contra o Getafe; venceu o Stevenage por 3 a 0 e perdeu contra o Darmstadt por 2 a 0, respectivamente.