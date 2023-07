A partida de ida contra os argentinos pela fase de repescagem da Sul-americana, venceu por 2 a 1. O Barcelona saiu vitorioso de campo, mas o seu desempenho não foi o melhor durante os 90 minutos.Então, teve oito finalizações, sendo quatro na baliza e controlou a pelota durante 52% do tempo. O placar foi aberto com Fidel Martínez balançando as redes. Com maior número de jogadas, el león igualou tudo ainda no primeiro tempo, com Leonardo Godoy. Com Janner Corozo marcando, o time de Guayaquil confirmou a vitória.