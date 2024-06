Palpite: Espanha x Geórgia – Eurocopa – 30/6/2024

(Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro

Depois de confirmar todos os pontos possíveis na fase inicial, a Seleção Espanhola chega às oitavas de final como grande favorita diante da Geórgia, que fez história ao se classificar para o mata-mata da Eurocopa. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (30). As equipes se encontram no RheinEnergieStadion em Colônia, Alemanha. Assista no SporTV e Globoplay.

Palpite Espanha x Geórgia

Em um dos grupos mais acirrados da Euro 2024, a Espanha venceu todas as suas adversárias e passou a ser um forte candidato ao título da competição. Do outro lado, a Geórgia nunca havia sequer participado de uma edição da Eurocopa, já fazendo história em sua primeira aparição e alcançando uma inédita vaga no mata-mata.

O grande objetivo da Geórgia na competição sem sombra de dúvidas já foi cumprido. O foco da seleção será defender-se dos espanhóis durante o tempo regulamentar, tendo em vista a enorme superioridade técnica da Espanha em relação aos georgianos, que dificilmente não irá avançar às quartas de final ainda no tempo regulamentar. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Espanha”.

Palpite Final: Vitória da Espanha

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja a avaliação do bet365 app e saiba como usar o recurso para suas apostas.

Espanha e seu desempenho atual

A Espanha chegou para a Euro 2024 com a moral elevada após os amistosos preparatórios. Neles, havia feito 10 gols e sofrido apenas um, nas vitórias sobre Andorra por 5 a 0 e Irlanda do Norte por 5 a 1.

E não decepcionou na estreia da competição. Diante da Seleção Croata, surpreendeu ao golear sua oponente por 3 a 0, em jogo que todos os tentos foram assinalados ainda na primeira etapa.

Na rodada seguinte, confirmou o favoritismo em jogo controlado contra a Itália, por 1 a 0. Por fim, colocou seu time reserva em campo para enfrentar a Seleção Albanesa e mesmo assim somou outro triunfo, mais uma vez por 1 a 0.

Geórgia e sua última performance

A Geórgia faz sua primeira aparição na história na fase final da Eurocopa. Conseguiu vaga no evento após ter eliminado Luxemburgo e Grécia na repescagem, algo que já foi considerado uma grande “zebra”.

Na Euro 2024, foi derrotada pela Turquia por 3 a 1, em jogo que apesar de ter tido uma boa performance, cedeu muitas brechas defensivas. Na sequência, empatou com a República Tcheca por 1 a 1.

Na rodada final, não havia escolha, era vencer ou vencer a Seleção Portuguesa. Porém, surpreendeu e aproveitou que Portugal estava com a maioria de seus jogadores reservas em campo, onde venceu por 2 a 0 com tentos assinalados por Kvaratskhelia e Mikautadze, respectivamente.