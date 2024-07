Palpite: Duren x Bayern de Munique – Amistoso Internacional – 28/7/2024

(Foto: Kerstin Joensson/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com campanhas muito abaixo das expectativas na temporada passada, o Bayern de Munique faz seu segundo amistoso da pré-temporada, tendo pela frente o Duren, que figura na quarta divisão do futebol alemão. O jogo começa às 10h30 (de Brasília) de domingo (28). As equipes se encontram em campo com localização neutra, não beneficiando nenhum dos clubes.

Palpite Duren x Bayern de Munique

Após realizar campanhas abaixo das expectativas na temporada 2023/2024, o Bayern de Munique mostrou ao que veio para os próximos campeonatos, goleando seu primeiro oponente em amistoso por 14 a 1. Do outro lado, o Duren figura na quarta divisão do futebol alemão, mas venceu todos os cinco amistosos preparatórios disputados recentemente.

Não há como apostar contra o Bayern de Munique após a incrível performance no amistoso anterior. Goleou o Rottach-Egern por 14 a 1, sendo provável que vença mais um modesto clube alemão por uma vasta goleada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bayern de Munique”.

Palpite Final: Bayern de Munique vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja guia detalhado sobre como apostar com o Betano app

Duren e seu desempenho atual

O Duren participou da quarta divisão do futebol alemão na temporada passada. Terminou na nona posição da Liga Regional Oeste, após ter somado 50 pontos em 34 rodadas disputadas.

No entanto, o clube fez uma bateria de amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025 e teve resultados sólidos e consistentes. Começou vencendo o Eintracht Hohkeppel e Bonner, ambos por um gol de diferença.

Posteriormente, superou o Monchengladbach (2) e o Wiltz, também por apenas um gol de diferença. Na última vez que entrou em campo, goleou o modesto elenco do Hurth, por 4 a 0.

Bayern de Munique e sua última performance

O Bayern de Munique quer se redimir de uma campanha abaixo das expectativas realizada na temporada 2023/2024. Isso porque, os Bávaros não conquistaram um título sequer, mesmo sendo os favoritos em todos os torneios disputados na Alemanha.

No entanto, no primeiro amistoso preparatório disputado pelo Bayern para a temporada 2024/2025, o clube alemão teve um desempenho avassalador. Na primeira etapa, abriu expressivos 7 a 1 no marcador.

Nos 45 minutos finais, fez mais sete gols e venceu por incríveis 14 a 1 contra o Rottach-Egern. O destaque do confronto ficou para o atacante francês Mathys Tel, que marcou três destes gols.