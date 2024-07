Palpite: Cuiabá x Palestino – Copa Sul-Americana – 25/7/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Em jogo de ida da segunda rodada da Copa Sul-Americana que o goleiro brasileiro, Walter, defendeu um pênalti no último lance do jogo, Palestino e Cuiabá empataram em 1 a 1 e decidem tudo no confronto de volta. O jogo começa às 19h30 (de Brasília) da quinta-feira (25). As equipes se encontram na Arena Pantanal, em Cuiabá. Assista na ESPN e Disney+.

Palpite Cuiabá x Palestino

Em péssimo momento na temporada, o Cuiabá venceu apenas uma das últimas oito vezes que entrou em campo, apesar de ser o favorito neste embate contra o clube chileno. Enquanto isso, o Palestino chega para este confronto após ter sido goleado no Campeonato Chileno, podendo chegar abalado emocionalmente para decidir vaga nas oitavas de final da Sula.

Ainda que o Cuiabá siga com dificuldades para vencer na temporada, possui um elenco de maior qualidade técnica que o Palestino. Além disso, terá casa cheia na Arena Pantanal, sendo provável uma grande pressão do clube mato-grossense neste jogo de volta. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cuiabá”.

Palpite Final: Cuiabá vence

Cuiabá e seu desempenho atual

O Cuiabá não consegue embalar uma sequência positiva na atual temporada desde o dia 19 de junho, quando venceu duas partidas consecutivas na Série A do Brasileirão.

Na última vez que entrou em campo, foi surpreendido pelo último colocado do Campeonato Brasileiro, Fluminense, que venceu o Cuiabá em pleno Arena Pantanal, por 1 a 0.

Com o resultado mais recente sendo negativo, o clube mato-grossense pode sentir a pressão neste confronto de volta deste embate, já que se aproxima da zona de rebaixamento na Série A e as expectativas de seus torcedores só crescem por resultados melhores.

Palestino e sua última performance

O Palestino quase conseguiu a vitória contra o Cuiabá no jogo de ida. Foi melhor atuando no Chile, no Estádio de La Cisterna, mas na hora de decidir o pênalti que daria a vantagem ao clube por 2 a 1, o mesmo foi defendido pelo goleiro adversário, finalizando o confronto no empate por 1 a 1.

Na divisão de elite do futebol chileno, o elenco não consegue realizar uma campanha tão robusta quanto o imaginado por sua diretoria. Ao final da 16ª rodada, somou 25 pontos e figura na sexta posição.

Na última vez que entrou em campo, foi surpreendido pelo Everton (Chile), mesmo atuando como mandante. Chegou a balançar a rede com Chamorro, mas sofreu quatro tentos e acabou goleado por 4 a 1.