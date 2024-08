Palpite: Crystal Palace x West Ham – Campeonato Inglês – 24/8/2024

(Photo by Ben Stansall / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar da derrota na estreia, o Crystal Palace atuou como visitante. Já o West Ham, busca seu primeiro ponto fora de casa nesta rodada, tendo perdido diante de sua torcida a sua primeira aparição no Campeonato Inglês 2024/2025. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (24). As equipes se encontram no Selhurst Park Stadium em Londres, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Crystal Palace x West Ham

Antes de perder sua estreia no Campeonato Inglês, o Crystal Palace ostentava uma sequência de doze partidas invictas, que se arrastava desde o dia 14 de abril. Do outro lado, o West Ham segue com performances abaixo das expectativas desde a edição passada da Premier League, tendo iniciado sua campanha na atual edição com o pé esquerdo.

Apesar da derrota na rodada inaugural, o Crystal Palace faz performances robustas desde o final da temporada passada. Diante de sua torcida e vivendo um momento mais sólido que o West Ham, deve somar seus primeiros três pontos no Selhurst Park. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Crystal Palace”.

Palpite Final: Crystal Palace vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Utilize o cupom Aposta Ganha e obtenha bônus exclusivos nas suas apostas esportivas.

Crystal Palace e seu desempenho atual

O Crystal Palace tenta começar a atual edição como terminou a temporada passada. No Campeonato Inglês 2023/2024, chegou a golear grandes clubes nas últimas rodadas, como por exemplo o Manchester United por 4 a 0 e o Aston Villa por 5 a 0.

Nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025, seguiu com as robustas atuações. Venceu três dos cinco jogos disputados, além de ter empatado nas outras duas oportunidades. Dessa forma, acumulou uma sequência de 12 jogos de invencibilidade.

No entanto, a sequência foi encerrada justamente no pior momento possível. Na estreia do Campeonato Inglês, visitou o Brentford e mesmo tendo protagonizado um jogo equilibrado e decidido nos detalhes, foi derrotado por 2 a 1.

West Ham e sua última performance

O West Ham segue com campanhas bem abaixo das expectativas em território inglês. Na edição passada da Premier League, finalizou sua participação na nona posição, sendo que era esperado no mínimo sua presença entre os seis primeiros colocados.

Nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025, seguiu com dificuldade em realizar boas performances. Venceu apenas um de seus cinco jogos disputados, quando superou o Dag & Red pelo placar de 1 a 0.

Na rodada inaugural da atual edição do Campeonato Inglês, recebeu o Aston Villa no London Stadium. Apesar de ter feito um gol com Lucas Paquetá, sofreu dois tentos marcados por Onana e Duran, tendo que se contentar com a derrota por 2 a 1.