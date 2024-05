Palpite: Cruzeiro x Universidad Católica – Copa Sul-Americana – 30/5/2024

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Se recuperando de um início de temporada ruim, o Cruzeiro depende apenas de si mesmo para garantir a primeira colocação do Grupo B na Copa Sul-Americana, tendo o mando de campo contra o Universidad Católica na rodada final da fase de grupos. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (30). As equipes se encontram no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Cruzeiro x Universidad Católica

Atravessando seu melhor momento na temporada, o Cruzeiro busca sua quinta vitória consecutiva, tendo vencido na rodada anterior o Unión La Calera. Enquanto isso, o Universidad Católica necessita apenas do empate contra a Raposa para se garantir na primeira colocação do Grupo B da Sula.

Com performances cada vez mais robustas na atual temporada, a Raposa deve exercer grande pressão dentro do Mineirão contra o Universidad Católica, tendo a necessidade dos três pontos para assumir a liderança na última rodada da Sula. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Cruzeiro

​- 1.50 na bet365

- 1.49 na Betano

- 1.48 na Betfair

Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro atravessa seu melhor momento na atual temporada. Com quatro vitórias consecutivas, segue sendo competitivo nas competições que ainda disputa neste primeiro semestre.

Na Copa Sul-Americana, empatou nas três primeiras rodadas, mas se recuperou nas duas partidas mais recentes, vencendo o Alianza e o Unión La Calera, respectivamente.

Mesmo assim, é o vice-líder do Grupo B e necessita da vitória para terminar na primeira colocação, já que o líder da tabela é justamente seu oponente da rodada atual, Universidad Católica, com dois pontos a mais.

Universidad Católica e sua última performance

O Universidad Católica chega em situação bastante confortável para a rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Precisando apenas do empate para garantir a primeira posição do Grupo B, a equipe possui onze pontos em cinco rodadas disputadas, resultado de uma trajetória marcada por três vitórias e dois empates.

A equipe também se destaca por ter o melhor ataque e a melhor defesa de seu respectivo grupo até o final da 5ª jornada, com oito gols marcados e apenas um sofrido.