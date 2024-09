Palpite: Colômbia x Argentina – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026  – 10/9/2024

(Foto: Divulgação / FCF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Líder isolada na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina encara a Seleção Colombiana, que também segue brigando próximo ao topo. O jogo começa às 17h30 (de Brasília) da terça-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Colômbia x Argentina

Considerando o tempo regulamentar, a Colômbia ostenta uma incrível sequência de 30 partidas sem derrotas, seguindo em posição bastante confortável nas eliminatórias. Enquanto isso, a Argentina mantém a enorme invencibilidade de doze jogos consecutivos sem ser derrotada, perdendo pela última vez no tempo regulamentar no dia 16 de novembro de 2023.

Na última vez que as seleções se encontraram, na grande final da Copa América, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Mesmo assim, vale lembrar que a Colômbia teve um melhor controle da posse de bola e mais tentativas de gol. Agora, os colombianos terão o apoio da torcida em Barranquilla, sendo ligeiramente favoritos por este motivo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Colômbia vence”.

Palpite Final: Colômbia vence

Colômbia e seu desempenho atual

A Colômbia não teve uma performance tão robusta na última vez que entrou em campo. Mesmo atuando como visitante diante da Seleção Peruana, era esperado que saísse com os três pontos de Lima, algo que não aconteceu ao empatar em 1 a 1.

Mesmo assim, a situação dos colombianos segue bastante confortável na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste momento, são o terceiro colocado com 13 pontos somados, em uma campanha com três vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

Além de ser a única seleção ainda invicta na competição, a Seleção Colombiana também ostenta uma incrível sequência de 30 jogos consecutivos sem ser derrotada no tempo regulamentar, tendo perdido pela última vez no dia 1 de fevereiro de 2022.

Argentina e sua última performance

A Argentina dispensa comentários. Seguindo como a número 1 do ranking da FIFA por razões óbvias, a seleção dos hermanos é a atual campeã do mundo e também da Copa América.

Além disso, o elenco comandado por Lionel Scaloni lidera a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Com 18 pontos somados ao final da 7ª rodada, é protagonista de uma campanha com seis vitórias e uma derrota.

Na última vez que entrou em campo, a Seleção Argentina não desperdiçou pontos diante do Chile no Estádio Monumental. Com 63% da posse de bola, venceu facilmente a seleção visitante por 3 a 0, com tentos assinalados por Mac Allister, Julián Alvares e Paulo Dybala, respectivamente.