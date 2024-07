Palpite: Canadá x Uruguai – Copa América – 13/7/2024

(Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)







Publicada em 13/07/2024 - 04:00

Após a derrota contra a Colômbia na semifinal, a Seleção Uruguaia disputa vaga na terceira posição da Copa América 2024 contra o Canadá, que foi superado pela Argentina em sua última aparição. O jogo começa às 21h (de Brasília) de sábado (13). As equipes se encontram no Bank of America Stadium, em Charlotte, Estados Unidos. Assista no SporTV.

Palpite Canadá x Uruguai

Extremamente satisfeito com sua campanha na competição, o Canadá acabou eliminado na semifinal, mas ainda busca seu primeiro pódio na competição. Do outro lado, o Uruguai vinha realizando uma campanha quase irretocável na atual edição da Copa América, mas acabou surpreendido pela Colômbia na fase anterior.

Ainda que o Canadá tenha se mostrado uma seleção resistente no setor defensivo, os uruguaios contam com um elenco de maior poder ofensivo, sendo provável que conquistem o triunfo - com dificuldade - durante o tempo regulamentar. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Uruguai”.

Palpite Final: Uruguai vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Canadá e seu desempenho atual

O Canadá fez uma campanha bem acima das expectativas nesta Copa América. Lembrando ainda que teve a infelicidade de cruzar o caminho da favorita ao título, Argentina, em duas oportunidades diferentes.

Em sua trajetória pela única edição do torneio disputada pela seleção, já surpreendeu ao avançar às quartas de final em um grupo com Peru, Chile e Argentina.

Nas quartas de final, despachou a Seleção Venezuela nas penalidades máximas, após empatar em 1 a 1 no tempo normal. Porém, não teve maiores chances contra a Seleção Argentina na semifinal, onde foi derrotado por 2 a 0.

Uruguai e sua última performance

O Uruguai não conseguiu confirmar o favoritismo na última fase da competição. Contra a Seleção Colombiana, chegou a ter a vantagem numérica de jogadores em campo após sua adversária sofrer uma expulsão antes do intervalo.

Mesmo assim, estava em desvantagem no marcador após gol marcado por Jefferson Lerma e não conseguiu empatar o confronto, desperdiçando diversas oportunidades que teve para alcançar a igualdade na segunda etapa.

Antes de ser derrotado pela primeira vez, vinha com a moral elevada e sendo um forte candidato ao título, já que nas quartas de final havia eliminado a Seleção Brasileira.