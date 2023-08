Na temporada 23/24, Gli Isolani já estreou na Copa da Itália com o pé direito. Então, empatou no tempo regulamentar com o Palermo por 0 a 0. Já na prorrogação as duas equipes tiraram o placar do zero, Dossena fez para o Casteddu enquanto Soleri para o Rosanero. O gol de Di Pardo nos acréscimos impediu a decisão de ir para as penalidades.