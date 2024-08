Palpite: Brighton x Manchester United – Campeonato Inglês – 24/8/2024

Paul ELLIS / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Sendo a única equipe na estreia a vencer um oponente por três gols de diferença, o Brighton recebe o Manchester United na segunda rodada do Campeonato Inglês, adversário este que também venceu sua primeira aparição. O jogo começa às 8h30 (de Brasília) de sábado (24). As equipes se encontram no Falmer Stadium, em Brighton e Hove, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Brighton x Manchester United

Dono da performance mais robusta na rodada inaugural em comparação aos demais participantes da Premier League, o Brighton venceu, com extrema facilidade, a equipe do Everton. Do outro lado, o Manchester United perdeu, recentemente, o título da Supercopa da Inglaterra, mas também conseguiu iniciar sua campanha na Premier League com o pé direito.

Ainda que seja possível as duas equipes marcando, é provável que o jogo termine na igualdade ao final dos 90 minutos. Com nível técnico semelhante entre os elencos, é arriscado apostar no triunfo de qualquer um dos clubes nesta segunda rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Brighton e seu desempenho atual

O Brighton encara como obrigação ter uma temporada mais robusta na Premier League do que na edição passada. Em 2023/2024, terminou na 11ª posição ao final das 38 rodadas, uma trajetória muito abaixo das expectativas da diretoria.

Nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, realizou excelentes performances contra seus quatro oponentes na pré-temporada, vencendo o Kashima, Tokyo Verdy, Queens Park Rangers e Villarreal, respectivamente.

Chegando com a confiança em alta para a primeira rodada do Campeonato Inglês, o Brighton foi a única equipe que venceu por três ou mais gols de diferença na estreia. Mesmo atuando como visitante, superou o Everton pelo placar de 3 a 0, com gols assinalados por Mitoma, Welbeck e Adingra.

Manchester United e sua última performance

O Manchester United oscilou em seus amistosos de pré-temporada. Dos cinco jogos disputados entre os meses de julho e agosto, perdeu três deles e venceu os outros dois, sendo os triunfos contra o Rangers e o Real Betis.

No primeiro duelo oficial, disputou a final da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City. Chegou a estar muito próximo do título, já que abriu o placar com Garnacho aos 82’; no entanto, o City reagiu e empatou o duelo, conseguindo levar a disputa pelo troféu aos pênaltis e levar a melhor nas cobranças.

Já na estreia dos Red Devils na Premier League, teve a oportunidade de atuar diante de sua torcida. Contra o Fulham, teve mais dificuldade do que o imaginado para abrir o placar, mas aos 87’, com Zirkzee, fez o primeiro e único gol da partida e venceu o clube visitante por 1 a 0.