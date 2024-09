Palpite: Brasil x Equador – Eliminatórias Sul-Americanas para Copa de 2026 – 6/9/2024

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







06/09/2024

Apesar da frustrante campanha realizada na Copa América recentemente, o Brasil não perdeu durante o tempo regulamentar. Invicto desde que assumiu o comando da seleção, Dorival Júnior faz sua primeira partida nas eliminatórias, encarando a Seleção Equatoriana na 7ª rodada. O jogo começa às 22h (de Brasília) da sexta-feira (6). As equipes se encontram no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. Assista na Globo e no SporTV.

Palpite Brasil x Equador

Depois da eliminação nas quartas de final da Copa América, o Brasil busca a recuperação nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026, estando na metade inferior da tabela ao final da 6ª rodada. Do outro lado, o Equador continua realizando performances e campanhas medianas nas competições que disputou ou segue disputando nas últimas temporadas, apesar de estar na zona de classificação nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

Realizando uma campanha bem abaixo das expectativas até então nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira terá sua melhor oportunidade de voltar a somar três pontos. Sem perder este ano, a equipe chega confiante contra o Equador e terá o apoio do torcedor no Couto Pereira, sendo improvável um resultado diferente deste. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Brasil”.

Palpite Final: Brasil vence

Brasil e seu desempenho atual

O Brasil continua realizando uma campanha muito abaixo das expectativas nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao final da sexta rodada, é apenas o 6º colocado com sete pontos somados, resultado de uma trajetória com duas vitórias, um empate e três derrotas.

Para piorar, perdeu as três últimas rodadas na competição, diante do Uruguai, Colômbia e Argentina. No entanto, é o grande favorito nas cinco próximas rodadas das eliminatórias, tendo pela frente o Equador, Paraguai, Chile, Peru e Venezuela, respectivamente.

Na última competição disputada pela Seleção Brasileira, saiu invicta da Copa América, mas sequer chegou às semifinais. Na campanha do elenco comandado por Dorival Júnior, avançou aos playoffs na vice-liderança do Grupo D e foi eliminado nas quartas de final, após cruzar o caminho do Uruguai.

Equador e sua última performance

O Equador costuma apresentar performances regulares nas competições que marca presença. Recentemente, quase surpreendeu a atual campeã do mundo, Argentina, nas quartas de final da Copa América.

No confronto em questão, perdia o jogo desde o minuto 32’, mas mesmo assim buscou o empate em 1 a 1 nos momentos finais da partida, com Kevin Rodriguez. Porém, o goleiro argentino, Dibu Martinez, brilhou e deu a classificação nas penalidades máximas aos hermanos.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, a Seleção Equatoriana faz uma campanha sólida até o final da 6ª rodada. Com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, é o quinto colocado com oito pontos somados.