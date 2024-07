Palpite: Brasil x Colômbia – Copa América – 2/7/2024

(Foto: Frederic J. Brown/AFP)







Publicada em 02/07/2024 - 01:04

Depois de uma grande atuação da Seleção Brasileira na rodada anterior, o elenco precisa apenas de uma vitória contra a Colômbia nesta última partida da fase inicial para assumir a liderança do Grupo D. O jogo começa às 22h (de Brasília) da terça-feira (2). As equipes se encontram no Levi's Stadium, na Califórnia, Estados Unidos. Assista na Globo, Globoplay e SporTV.

Palpite Brasil x Colômbia

Sem perder desde a chegada de Dorival Júnior ao comando da seleção, o Brasil goleou o Paraguai na rodada anterior, que marcou sua primeira vitória na Copa América. Enquanto isso, a Colômbia segue com um aproveitamento avassalador, seguindo com 100% de aproveitamento em todas as suas 10 partidas desde o dia 16 de novembro de 2023.

Mesmo com a vitória convincente da Seleção Brasileira na rodada anterior, é possível que encontre problemas contra sua oponente neste embate. A Colômbia não perde há 25 partidas e dificilmente será superada pelo Brasil, que não vive uma boa fase nesta temporada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Brasil e seu desempenho atual

O Brasil finalmente conseguiu uma grande atuação desde a chegada de Dorival Júnior ao comando técnico. Precisando provar o seu valor contra a Seleção Paraguaia, venceu e convenceu em partida válida pela segunda rodada da Copa América.

No confronto, teve dificuldade para abrir o placar, chegando a ter um pênalti falhado por Lucas Paquetá. No entanto, Vinicius Júnior brilhou e teve sua melhor atuação com a camisa da seleção, onde comandou o triunfo por 4 a 1.

No entanto, o triunfo não foi suficiente para garantir o Brasil matematicamente na próxima fase. Isso porque, acabou empatando sem gols contra a Seleção Costarriquenha.

Colômbia e sua última performance

A Colômbia continua com atuações surpreendentes desde o ano passado. A última derrota da seleção foi no dia 1 de fevereiro de 2022, quando perdeu para a Argentina por 1 a 0.

Desde então, foram 25 partidas disputadas, sendo 20 vitórias e cinco empates. Em sua campanha pela Copa América, venceu a primeira rodada de maneira controlada contra a Seleção Paraguaia, por 2 a 1.

Na rodada seguinte, enfrentou a Costa Rica que atuou de maneira completamente fechada. Mesmo assim, a Colômbia foi extremamente eficiente no setor ofensivo e garantiu o triunfo com facilidade por 3 a 0 no agregado.