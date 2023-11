O placar saiu do zero com gol de Yago Pikachu, aos 8 minutos. A igualdade dos visitantes aconteceu com Brítez, cabeceando contra a própria baliza. Ainda no primeiro tempo, Guilherme fez o segundo no Leão do Pici. Danilo Barbosa marcou de cabeça e evitou a derrota do Fogão.