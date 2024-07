Palpite: Botafogo x Internacional – Campeonato Brasileiro – 20/7/2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo pode sagrar-se campeão do primeiro turno do Brasileirão. Seu adversário desta rodada, Internacional, vive um momento ruim na temporada e se aproxima do Z4. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de sábado (20). As equipes se encontram no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Botafogo x Internacional

Em grande fase, o Botafogo acaba de alcançar uma sequência de quatro vitórias consecutivas, além de estar seis rodadas sem derrotas. Do outro lado, o Internacional segue com extrema dificuldade em pontuar na competição, além de encarar uma sequência de sete partidas sem vencer na temporada.

Ainda que tecnicamente os elencos tenham níveis semelhantes, é inegável que o clube carioca está muito mais confiante neste momento. Além disso, terá o apoio de sua torcida para conservar a liderança da Série A contra a abalada equipe gaúcha, sendo o favorito a somar os três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo”.

Palpite Final: Botafogo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja nossa lista dos melhores sites de apostas do Brasil.

Botafogo e seu desempenho atual

O Botafogo teve uma pequena queda de rendimento entre a 10ª e 13ª rodada, conseguindo apenas uma vitória nestas quatro partidas disputadas.

No entanto, buscou mais uma vez o topo da tabela ao embalar uma incrível sequência de resultados consecutivos. São seis partidas sem derrotas e quatro vitórias seguidas, sendo a última delas contra o Palmeiras.

Após o triunfo contra o Verdão por 1 a 0 no Estádio Olímpico Nilton Santos, assumiu a liderança de forma isolada na Série A. Agora, são 36 pontos somados pela equipe do Fogão, resultado de uma campanha com onze vitórias, três empates e também três derrotas.

Internacional e sua última performance

O Internacional se afundou de vez na temporada atual. Além de estar quatro partidas consecutivas sem vencer na Série A do Brasileirão, acabou de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude.

Para piorar ainda mais a situação, o clube gaúcho perdeu o jogo de ida na segunda rodada da Copa Sul-Americana contra o Rosario Central, ficando próximo da eliminação de mais uma competição.

No Campeonato Brasileiro, é apenas o 13º colocado na reta final do primeiro turno. Resultado de uma campanha com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas, conquistou 19 pontos.