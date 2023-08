Se redimindo da derrota no confronto anterior, ganhou do Tacuary, fora de casa, pelo placar magro de 1 a 0. Depois de várias tentativas desperdiçadas, El Cacique fez o gol da vitória com Néstor Camacho, 88’.Na quarta rodada da Primera División, recebeu o Nacional no estádio Rogelio Livieres e ficou na igualdade por 1 a 1. J. Santa Cruz abriu o placar para os visitantes aos 30 minutos. Ainda no primeiro tempo, Alan Guillén igualou tudo. Vale destacar que o Guaraní jogou boa parte do jogo com um jogador a mais, porém, não virou o resultado.