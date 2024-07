Palpite: Botafogo x Atlético-MG – Campeonato Brasileiro – 7/7/2024

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Publicada em 07/07/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Voltando a vencer na rodada anterior, o Botafogo continua na briga pelo topo da tabela. Desta vez, encara o Atlético-MG, que atravessa seu pior momento da temporada. O jogo começa às 20h30 (de Brasília) de domingo (7). As equipes se encontram no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Botafogo x Atlético-MG

Com cinco vitórias nas últimas oito rodadas, o Botafogo segue brigando pela primeira posição do Brasileirão, tendo apenas três pontos de distância do líder. Do outro lado, o Atlético-MG venceu apenas uma das seis aparições mais recentes, tendo sua pior sequência de resultados consecutivos da temporada.

Apesar do alto nível técnico do elenco do Galo, a equipe não tem conseguido apresentar bons resultados. Diferente do Fogão, que segue embalado na competição e terá o apoio de sua torcida no Nilton Santos para somar mais três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo”.

Palpite Final: Vitória do Botafogo

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Botafogo e seu desempenho atual

O Botafogo atravessa um excelente momento na temporada. São cinco vitórias nas oito rodadas mais recentes, garantindo a briga pela liderança ao lado de seu arquirrival, Flamengo, tendo apenas três pontos a menos que o mesmo.

Nas duas aparições mais recentes do clube carioca, teve que atuar como visitante. Na primeira, teve a excelente oportunidade de superar o Vasco, mas cedeu o empate em 1 a 1 nos minutos finais.

Já na última vez que entrou em campo, foi até a Arena Pantanal encarar o Cuiabá. Em jogo que seu adversário teve maior posse de bola e mais finalizações, quem foi mais efetivo foi o Botafogo, que saiu com os três pontos ao vencer por 2 a 1.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG definitivamente atravessa seu pior momento na atual temporada. Apresentando péssimo comportamento em campo, o Galo sofreu três expulsões nos últimos sete jogos disputados.

Em seu confronto mais recente, recebeu o Flamengo na Arena MRV e mais uma vez teve um jogador advertido com cartão vermelho, quando Rômulo deu uma rasteira em seu adversário e acabou levando o segundo cartão amarelo da partida.

Dessa forma, o que já era difícil ficou ainda pior, com o Galo perdendo por 4 a 2 para o clube carioca. Agora, acumula uma sequência ruim de apenas uma vitória nas últimas sete rodadas. Na tabela, é apenas o 11º colocado e segue distante do G4.