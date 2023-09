Por último, entrou em campo com o Hoffenheim no estádio Voith-Arena e o Heidenheim acabou perdendo de virada por 3 a 2. No primeiro tempo, o time da casa marcou com Beste e Pieringer. A reação do Die Kraichgauer começou no minuto 77, gol de Beier. Logo depois, Pavel Kaderábek empatou e Kramaric virou com uma penalidade.