Palpite: Belgrano x Internacional – Copa Sul-Americana – 2/4/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Depois da decepcionante eliminação no Gauchão, o Internacional tenta se redimir com uma campanha mais sólida na Sula. Seu primeiro adversário na competição será o Belgrano, que não faz uma boa temporada. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (2). E as equipes se encontram no Estádio Julio César Vilagra, em Córdoba, Argentina. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Belgrano x Internacional

O Belgrano encontra dificuldades em pontuar na Copa de La Liga Profissional, que acontece antes do Campeonato Argentino. Enquanto isso, o Internacional vinha de atuações convincentes no tempo regulamentar, mas foi eliminado na semifinal do Gauchão recentemente.

Porém, o elenco do Internacional é mais qualificado tecnicamente e conta com um sistema defensivo mais sólido que o clube argentino. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Internacional”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Internacional

Belgrano e seu desempenho atual

O Belgrano não faz uma boa campanha na Copa de La Liga Profissional, competição que antecede a atual edição do Campeonato Argentino.

Porém, na atuação mais recente do clube, conseguiu seu resultado mais expressivo desta temporada. Venceu o lanterna da competição, Tigre, por 4 a 1, com direito a dois gols marcados por Sánchez Scotta.

Estando no Grupo C da Copa Sul-Americana, o Belgrano é um forte candidato a passar para a próxima fase, já que possui um elenco mais qualificado do que dois dos três concorrentes, sendo eles o Real Tomayapo e o Delfin.

Internacional e sua última performance

O Internacional chega como o grande favorito a conquistar vaga na próxima fase em primeiro lugar do Grupo C na Copa Sul-Americana.

O Colorado investiu alto para a atual temporada, mas decepcionou na primeira competição disputada em 2024. No Gauchão, era esperado que poderia encerrar a hegemonia de seu arquirrival, Grêmio, que é o atual hexacampeão consecutivo do estadual.

Porém, apesar de ter feito a melhor campanha na primeira fase da competição e vencer as quartas de final com facilidade, acabou eliminado na semifinal ao cruzar o caminho do Juventude, sendo derrotado após disputa por pênaltis.