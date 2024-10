Palpite: Bélgica x França – Liga das Nações da Europa – 14/10/2024

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 12:42 • Rio de Janeiro

Estando na terceira colocação do Grupo 2 com quatro pontos somados, a Seleção Belga recebe a França na 4ª rodada da Liga A, adversária esta que aparece na vice-liderança com seis pontos conquistados. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de segunda-feira (14). As equipes se encontram no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, Bélgica. Assista no Disney+.

Palpite Bélgica x França

Após ter vencido sua estreia contra Israel, a Bélgica somou apenas um dos últimos seis pontos que disputou, resultado de uma derrota diante da França e um empate contra a Itália. Do outro lado, a França decepcionou ao ser derrotada na 1ª rodada contra a Itália, mas se redimiu ao confirmar o favoritismo nas duas partidas seguintes.

Mais um confronto que deve ser bastante acirrado nesta 4ª rodada da Liga A. Tanto a Seleção Belga, quanto a Seleção Francesa, possuem bom nível técnico e alto potencial ofensivo, sendo arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das duas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bélgica e seu desempenho atual

A Bélgica segue tendo campanhas e resultados abaixo das expectativas na atual temporada. Antes da Liga das Nações, teve dificuldade para se classificar à fase mata-mata da Euro 2024, sendo eliminada nas oitavas de final do torneio ao cruzar o caminho da França.

Na estreia da Liga A, a seleção não desperdiçou a oportunidade de confirmar o favoritismo diante do modesto elenco de Israel, superando seu adversário por 3 a 1.

Porém, diante da França na 2ª jornada, foi derrotada por 2 a 0. Na última vez que entrou em campo, contra a Seleção Italiana, chegou a estar perdendo por dois gols de diferença, mas aproveitou a expulsão de um jogador adversário (Pellegrini) e buscou o empate em 2 a 2.

França e sua última performance

A França estreou na Liga das Nações da pior forma possível. Em confronto que teve o mando de campo contra a Itália no Parc des Princes, abriu o placar no primeiro minuto de jogo com Barcola, mas cedeu a virada por 3 a 1.

Mesmo assim, não se abalou e somou seus primeiros três pontos na segunda rodada. Mais uma vez atuando como mandante, desta vez no Parc Olympique Lyonnais, levou a melhor contra a Seleção Belga por 2 a 0.

Por fim, encarou Israel na 3ª rodada e atropelou seu adversário em campo neutro. Na Bozsik Arena, abriu o placar com Camavinga aos 7’ e sofreu o empate aos 24’ com Gandelman; porém, a pressão foi inteiramente dos franceses após a igualdade, que com tentos de Nkunku, Guendouzi e Barcola, venceram por 4 a 1 ao final dos 90 minutos.