Palpite: Bayern de Munique x Arsenal – Liga dos Campeões – 17/4/2024

Publicada em 17/04/2024

Após empatarem em 2 a 2 no Emirates Stadium, Bayern de Munique e Arsenal decidem tudo neste jogo de volta, sendo que o clube alemão terá o mando de campo. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Assista na TNT e Max.

Palpite Bayern de Munique x Arsenal

Atravessando um momento conturbado, o Bayern de Munique tem como sua única chance de título na atual temporada a Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Arsenal vem de derrota no Campeonato Inglês contra o Aston Villa, chegando pressionado para o confronto contra o clube alemão.

Com duas equipes buscando resultados melhores nas últimas aparições, ambas chegam pressionadas e precisando provar o valor de seu elenco para os torcedores. Entretanto, mais eficiente no setor ofensivo, é possível que os Gunners vençam, mesmo atuando como visitante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Arsenal”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Arsenal

​- 2.62 na bet365

- 2.70 na Betano

- 2.75 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bayern de Munique e seu desempenho atual

O Bayern de Munique voltou a vencer em sua última aparição, após três partidas consecutivas sem resultado positivo. Superou o Colônia por 2 a 0 na Allianz Arena, encarando como um jogo preparatório para o confronto contra os Gunners.

Vale destacar ainda, que o Bayern acaba de perder sua hegemonia nos últimos anos no Campeonato Alemão. Na jornada passada, o Bayer Leverkusen garantiu o troféu com cinco rodadas de antecedência, acabando com a sequência de onze títulos consecutivos dos Bávaros.

No jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern conseguiu um importante empate no Emirates Stadium por 2 a 2, em jogo que chegou a ter 2 a 1 no placar até os 75 minutos.

Arsenal e sua última performance

O Arsenal acaba de perder sua invencibilidade de oito partidas na sequência no confronto passado. Atuando no Emirates Stadium contra o Aston Villa na 32ª rodada do Campeonato Inglês, desperdiçou diversas chances durante o confronto e teve sua rede vazada por duas vezes nos minutos finais.

Por este motivo, perdeu a liderança da competição e assim como no ano passado, viu o Manchester City assumir a ponta da tabela na reta final da competição. Porém, segue vivo na briga pelo título, tendo apenas um ponto a menos em relação aos Citizens.

No confronto mais recente da Liga dos Campeões, tiveram o mando de campo no Emirates Stadium contra o Bayern e mesmo tendo mais finalizações, mais chutes no alvo e maior posse de bola, ficou no empate em 2 a 2.