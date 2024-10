Palpite: Bayer Leverkusen x Milan – Liga dos Campeões – 01/10/2024

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 00:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Dividindo a vice-liderança da tabela com o Celtic após vencer sua estreia por quatro gols de diferença, o Bayer Leverkusen encara o Milan, adversário este que acabou derrotado na primeira rodada da Champions. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (1). As equipes se encontram no BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Assista este confronto na Max.

Palpite Bayer Leverkusen x Milan

Brigando pelo topo da tabela no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen segue com as expectativas elevadas para a temporada atual, tendo uma das vitórias mais expressivas da primeira rodada da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Milan também faz uma boa reta inicial na divisão de elite de seu país, mas decepcionou ao ser derrotado na estreia da Champions em pleno San Siro.

As duas equipes contam com jogadores de grande qualidade técnica e são organizados taticamente. Porém, o Bayer Leverkusen apresenta enorme eficiência ofensiva ao atuar na BayArena, sendo o grande favorito aos três pontos nesta rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bayer Leverkusen”.

Palpite Final: Bayer Leverkusen vence

Bayer Leverkusen e seu desempenho atual

O Bayer Leverkusen segue não conseguindo realizar as performances tão robustas e consistentes como as que apresentou na temporada passada. No entanto, tem atuações sólidas nesta reta inicial de temporada 2024/2025, principalmente no setor ofensivo.

Na divisão de elite do futebol alemão, figura entre os quatro primeiros colocados ao final da quinta rodada, tendo dez pontos somados em trajetória marcada por três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Na estreia da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen surpreendeu até mesmo o seu torcedor mais otimista. Mesmo visitando o Feyenoord, atropelou o clube holandês por 4 a 0, em jogo que teve 48% da posse de bola e foi muito mais eficiente com a pelota sob seu domínio.

Milan e sua última performance

O Milan marca presença nesta edição da Liga dos Campeões por ser o atual vice-campeão do Campeonato Italiano. Na temporada 2024/2025 da Série A, a equipe apresenta mais uma vez um início sólido na competição.

Em seis rodadas disputadas, aparece na vice-liderança da tabela com onze pontos somados, estando atrás apenas da Juventus com doze. Em sua trajetória, venceu três, empatou duas e perdeu apenas uma partida.

Na estreia da Liga dos Campeões, teve a oportunidade de atuar em San Siro, mas mesmo assim não foi páreo ao Liverpool. Em partida que chegou a abrir o placar com Pulisic, cedeu a pressão do clube visitante e acabou derrotado por 3 a 1.