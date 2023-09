A visita ao Osasuna no estádio Reyno de Navarra terminou em sucesso do Blaugrana por 2 a 1. No final do primeiro tempo, Koundé abriu o placar para os visitantes. Ezequiel Ávila empatou para o time da casa, mas, Robert Lewandowski bateu uma penalidade com precisão e garantiu o sucesso da equipe de fora.