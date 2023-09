Depois de sofrer duas derrotas, o Novorizontino acabou encerrando a fase negativa ao ganhar do Ituano por 2 a 0 no estádio Jorjão. Ao longo dos 90 minutos, o time de Itu teve mais controle da bola, mas, deixou a desejar na criação de jogadas. Em contraponto, o Aurinegro balançou as redes primeiro com Léo Tocantins aos 18 minutos. Para confirmar o sucesso, os donos da casa ampliaram com Ronaldo no final do segundo tempo.