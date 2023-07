Este confronto entre a seleção da Australia e da Nigéria é válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA. As Matildas estrearam com o pé direito, ganhando da Irlanda. Por isso está no topo da chave com maior pontuação. Já Super Falcons empataram com a equipe fortíssima do Canadá.