Palpite: Atlético-MG x Fluminense – Campeonato Brasileiro – 24/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Depois de chegar às quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Atlético-MG encara o Fluminense na Série A do Brasileirão, adversário este que integra a zona de rebaixamento ao final da 23ª rodada. O jogo começa às 21h (de Brasília) de sábado (24). As equipes se encontram na Arena MRV, em Belo Horizonte. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Atlético-MG x Fluminense

Além de chegar neste confronto com uma sequência de cinco partidas sem derrotas, o Atlético-MG também segue vivo na briga por título em todas as competições que participa. Do outro lado, o Fluminense continua em crise na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ganhou fôlego ao chegar às quartas de final da Copa Libertadores na última vez que entrou em campo.

Ainda que o Tricolor Carioca tenha conseguido realizar performances mais robustas ao longo da temporada, não deve ser o suficiente para encarar o Galo. Diante de sua torcida e vivendo uma excelente fase neste segundo semestre, o clube mineiro deve acumular mais três pontos no Brasileirão. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético-MG”.

Palpite Final: Atlético-MG vence

Atlético-MG e seu desempenho atual

O Atlético-MG desperdiçou a chance de somar três pontos na rodada anterior contra o Cuiabá, já que mesmo tendo o apoio de sua torcida na Arena MRV contra um integrante do rebaixamento, ficou no empate por 1 a 1.

Porém, vale lembrar que o comandante técnico Diego Milito, resolveu poupar alguns jogadores na rodada mais recente disputada no Brasileirão, tendo em vista que o Galo tem um calendário sobrecarregado neste segundo semestre.

E poupar os titulares surtiu um efeito bastante positivo. Isso porque, o clube mineiro alcançou as quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, depois de eliminar o CRB e o San Lorenzo nas competições, respectivamente.

Fluminense e sua última performance

O Fluminense voltou a pontuar na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Ficou em um empate truncado e sem gols contra o Corinthians, em jogo que foi válido pela 23ª rodada e aconteceu no Estádio do Maracanã.

Por este motivo, o Fluminense segue com dificuldade em sair da zona de rebaixamento, seguindo com grandes chances de figurar na Série B do ano que vem. No momento, é o 18º colocado com 21 pontos somados, estando à frente apenas do Atlético-GO e Cuiabá na tabela.

Todavia, na última vez que entrou em campo, conquistou seu resultado mais importante do ano. Após perder o jogo de ida contra o Grêmio nas oitavas de final da Libertadores por 2 a 1, venceu o duelo de volta pelo mesmo placar no Maracanã, conseguindo avançar às quartas de final após disputa de pênaltis.