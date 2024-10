Palpite: Atlético-GO x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 18/10/2024

Alix Vinicius em ação pelo Atlético-GO contra o Fluminense (Foto: Ingryd Oliveira/ACG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após a importante vitória contra o São Paulo na rodada anterior, o Cuiabá voltou a sonhar com a permanência na Série A do Brasileirão. Nesta 30ª rodada, o clube mato-grossense visita o Atlético-GO, que continua afundado na lanterna da tabela. O jogo começa às 19h (de Brasília) da sexta-feira (18). As equipes se encontram no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Atlético-GO x Cuiabá

Mesmo com a surpreendente vitória recente contra o Fluminense, o Atlético-GO segue afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, sendo pouco provável uma reação na tabela por parte do clube goiano nesta reta final. Do outro lado, o Cuiabá superou as expectativas ao vencer o SPFC na última vez que entrou em campo, seguindo com claras chances de permanecer na Série A.

Mesmo que o momento do Atlético-GO siga terrível, a equipe consegue ter performances mais robustas no Estádio Antônio Accioly. Somado ao fator de ter pela frente um adversário que segue com dificuldade em pontuar fora de casa, é provável que ambos os clubes saiam satisfeitos com uma possível igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Atlético-GO e seu desempenho atual

O Atlético-GO tem tido enorme dificuldade em pontuar fora de casa neste segundo turno. Nas últimas dez vezes que entrou em campo como visitante na Série A, foi capaz de somar apenas dois dos trinta pontos que disputou.

Dentro do Estádio Antônio Accioly a situação é bem diferente. Considerando as cinco aparições mais recentes como mandante, somou nove dos quinze pontos que disputou, resultado de três vitórias e apenas duas derrotas.

Mesmo assim, a situação do clube goiano é delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. Praticamente rebaixado, tem 21 pontos somados ao final da 29ª jornada, que são provenientes de uma campanha com cinco vitórias, seis empates e dezoito derrotas.

Cuiabá e sua última performance

O Cuiabá disputa em paralelo com a Série A, a Copa FMF, torneio este que é realizado entre clubes do Mato Grosso. Porém, é válido ressaltar ainda, que o clube segue escalando seus jogadores reservas a competição, priorizando totalmente o Campeonato Brasileiro.

Na última rodada disputada pelo Cuiabá dentro do Brasileirão, superou as expectativas ao derrotar o São Paulo. Dentro da Arena Pantanal, venceu o Tricolor Paulista por 2 a 0, com tentos assinalados por Bruno Alves e Clayson, respectivamente.

Com o importante triunfo, a equipe segue com chances de escapar da zona de rebaixamento. Ao final da 29ª rodada, a equipe tem uma rodada a menos disputada em relação a todos os integrantes do Z4, além de ter 26 pontos somados e necessitando de apenas quatro para escapar da zona de rebaixamento.