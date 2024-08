Palpite: Atlético-GO x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 3/8/2024

Foto: Vitor Silva/Botafogo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Afundado na lanterna, o Atlético-GO terá a difícil missão de encarar o vice-líder da tabela, Botafogo, na 21ª rodada do Brasileirão. O jogo começa às 20h (de Brasília) de sábado (4). As equipes se encontram no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Atlético-GO x Botafogo

Sem vencer desde a 10ª rodada, o Atlético-GO continua sendo o principal candidato a ser rebaixado na atual edição do Campeonato Brasileiro, estando na última posição. Do outro lado, o Botafogo vive seu primeiro momento conturbado desde o início da Série A, chegando há três jogos consecutivos sem vitória.

Apesar do momento do Botafogo não ser o mais sólido possível, é inegável seu favoritismo neste embate. Enfrentando o Dragão em crise, não deve ter maiores problemas para somar mais três pontos, mesmo atuando como visitante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo”.

Palpite Final: Botafogo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Para apostar em futebol, a Betano Brasil é um das melhores opções

Atlético-GO e seu desempenho atual

O Atlético-GO quase encerrou o enorme jejum de vitórias na última vez que entrou em campo. Em jogo válido pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, vencia até os 88 minutos, quando cedeu o empate por 1 a 1 ao Vasco da Gama.

Dessa forma, este empate se juntou às 10 rodadas consecutivas sem vitória do clube goiano na Série A do Brasileirão. Na última vez que entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado no Estádio do Maracanã pelo Flamengo, por 2 a 0.

Cada vez mais afundado na tabela da divisão de elite do futebol brasileiro, o Atlético-GO possui apenas doze pontos somados, que é resultado de uma trajetória com duas vitórias, seis empates e doze derrotas.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo fez mais um primeiro turno de gala na Série A do Brasileirão. Novamente terminou as primeiras 19 rodadas na ponta da tabela, depois de protagonizar uma campanha com doze vitórias, quatro empates e três derrotas.

No entanto, o fantasma do segundo turno voltou a atormentar o Fogão mais rápido do que seus torcedores imaginavam. Já na 20ª rodada, recebeu o Cruzeiro no Estádio Olímpico Nilton Santos e foi goleado, por 3 a 0.

Mesmo não havendo maiores motivos para entrar em crise, a equipe perdeu a liderança para seu rival, Flamengo, e agora é o segundo colocado. Além disso, o Rubro-negro possui um jogo a menos que o Botafogo no Campeonato Brasileiro, podendo se isolar ainda mais na liderança caso vença a rodada adiada.