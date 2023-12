A diferença entre o Atlético de Madrid e a Lazio no Grupo E é de apenas 1 ponto e disputam para ver qual equipe avança em primeiro. A saída de bola será nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília). E o pontapé inicial será no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, Espanha. Assista no Space e no HBO MAX.