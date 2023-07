Por último, visitou o Palmeiras pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, e empatou por 1 a 1. O Verdão teve um desempenho melhor e saiu na frente com gol de Dudu. Arrascaeta entrou no segundo tempo e balançou as redes para igualar tudo.ESTÁ PROCURANDO POR BOAS CASAS DE APOSTAS? - Pensando em auxiliar os apostadores, o sites-de-apostas.net (SDA) resolveu analisar 52 operadoras e ranquear qual a melhor casa de aposta, mostrando as vantagens e desvantagens.