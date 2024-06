Palpite: Athletico-PR x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 23/6/2024

Gabriel Rosa Machado/AGIF







Apesar de estar em uma fase conturbada, o Athletico-PR continua na briga pela ponta da tabela, tendo pela frente na 11ª rodada o Timão em crise dentro e fora de campo. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (23). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba. Assista no Premiere.

Palpite Athletico-PR x Corinthians

Apesar de seguir na luta pelas primeiras posições, o Athletico-PR venceu apenas uma partida nas últimas seis vezes que entrou em campo. Enquanto isso, o Corinthians atravessa uma péssima fase na Série A do Brasileirão, ingressando pela primeira vez na temporada entre os quatro últimos da tabela.

Em crise, o Timão terá que lidar com a forte pressão da torcida adversária dentro da Ligga Arena. Além disso, o Furacão mostra uma qualidade ofensiva muito superior em relação ao clube visitante, sendo favorito por este motivo. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Athletico-PR

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR deixou escapar a chance de voltar a triunfar no Brasileirão. Na última rodada, visitou o Botafogo no Estádio Nilton Santos, partida em que o vencedor assumiria a ponta da tabela momentaneamente.

O Furacão começou bem melhor e foi mais perigoso, conseguindo abrir o marcador com Gonzalo Mastriani aos 53 minutos. Porém, no último minuto dos acréscimos, Bastos não desperdiçou assistência de Diego Hernandez e empatou em 1 a 1 o jogo para o Fogão.

Agora, o Athletico-PR segue no G4 com 18 pontos somados ao final da 10ª rodada. Em sua trajetória pela Série A, protagonizou cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians passa por uma “crise sem fim” na temporada atual. Após a pífia apresentação no estadual paulista no começo do ano, tem tido extrema dificuldade para vencer suas partidas na Série A do Brasileirão.

Na última vez que entrou em campo, visitou o Internacional no Beira-Rio e perdeu mais uma vez na competição. Agora, ingressou pela primeira vez na zona de rebaixamento, sendo o 17º colocado com apenas sete pontos somados.

No entanto, ao menos o Timão faz boas apresentações nas competições que disputa de forma paralela. Chegou recentemente até as oitavas de final da Copa do Brasil e também garantiu passagem à fase mata-mata da Copa Sul-Americana.