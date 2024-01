Invicto há 18 jogos, o Real Madrid terá o Arandina na estreia da Copa do Rei da Espanha. O primeiro toque na bola sai neste sábado (6) às 17h30 (de Brasília). As equipes se encontram no Estádio El Montecillo, em Aranda de Duero, Espanha. Assista na ESPN e no STAR+.