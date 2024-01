Por último, enfrentou o Ístanbul Basaksehir e empatou por 1 a 1, atuando no estádio Papara Park. A primeira parte do duelo foi de igual para igual, com os dois times criando ótimas chances e marcando.Aos 11 minutos, a equipe de fora saiu na frente ao balançar as redes com Dimitrios Pelkas. Ainda no primeiro tempo, o time da casa igualou tudo com Batista Mendy.