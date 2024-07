Palpite: Ajax x Al-Wasl – Amistoso Internacional – 18/7/2024

(Divulgação/Ajax)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Já tendo realizado três amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, o Ajax encara dessa vez o Al-Wasl, que sagrou-se campeão da última edição do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos (UAE League). O jogo começa às 13h30 (de Brasília) desta quinta-feira (18).

Palpite Ajax x Al-Wasl

Depois de realizar trajetórias pífias e bem abaixo do esperado na temporada anterior, o Ajax chega pressionado até mesmo para os amistosos deste mês, precisando provar o valor de seu elenco para a torcida do clube. Enquanto isso, o Al-Wasl segue sendo o clube mais dominante de seu país, chegando para este amistoso após títulos conquistados nos Emirados Árabes Unidos.

Enquanto o Al-Wasl entrará em campo pela primeira vez após o período de recesso, o clube holandês já realizou alguns amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025 neste mês, podendo chegar mais preparado e devendo encarar este amistoso com maior seriedade. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Ajax”.

Palpite Final: Ajax vence

Ajax e seu desempenho atual

O Ajax é considerado um dos maiores clubes holandeses da história. Porém, a campanha passada realizada no Campeonato Holandês pelo elenco atual foi um grande vexame.

Ao final das 34 rodadas disputadas, sequer conseguiu terminar entre os quatro primeiros colocados. Com 56 pontos somados, teve que se contentar com a quinta posição, tendo direito a disputar as qualificatórias da Liga Europa na temporada 2024/2025.

Neste mês, disputou três amistosos preparatórios. No primeiro, foi derrotado contra o Zwolle por 1 a 0. Porém, se recuperou e venceu os outros dois, sendo eles por 4 a 0 contra o St. Truiden e 2 a 1 contra o Rangers.

Al-Wasl e sua última performance

O Al-Wasl é o clube mais dominante da atualidade nos Emirados Árabes Unidos. Contando com o elenco mais valioso de Dubai, o clube venceu todos os títulos (com exceção da Copa da Liga), disputados em seu país.

Antes de terminar a temporada passada, faturou o troféu da chamada “Copa dos Presidentes”, na qual atropelou seu adversário da decisão, Al Nasr, por 4 a 0.

Já na liga principal (UAE League), conquistou o troféu com imensa facilidade, terminando na primeira colocação ao final das 26 rodadas em uma trajetória quase perfeita, marcada por 21 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota.