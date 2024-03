Zagueiro do Palmeiras, Murilo revela bastidores sobre convocação à Seleção e “carona” com Leila

Murilo foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira (Foto: Danilo Martins Yoshioka)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 14/03/2024 - 19:17 • São Paulo (SP)

Zagueiro do Palmeiras, Murilo foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Inglaterra, em Londres, e Espanha, em Madrid.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O jogador, que promoveu a inauguração da barbearia Al Thauan nesta quinta-feira (14), comentou com a reportagem sobre os bastidores do chamado de Dorival Júnior e revelou que não teve nenhum contato prévio com o ex-treinador do São Paulo.

- Eu não tive nenhum contato, fiquei sabendo apenas na hora da convocação. Minha esposa ligou e eu estava na área vip (da barbearia), foi um momento de felicidade, de sonho realizado. É um momento muito especial na minha vida - disse Murilo.

➡️ Vai secar o rival hoje? Aposte R$100 na Lance! Betting e ganhe mais de R$400 na vitória do São Bernardo!

Para se apresentar à Amarelinha, ele deve contar com uma "carona" de Leila Pereira. A mandatária do Palmeiras será a chefe de delegação do Brasil nos amistosos deste mês de março e vai ceder seu avião particular para transportar o zagueiro e o atacante Endrick - dupla de selecionados do Verdão.

- A gente (Murilo e Endrick) vai pegar essa carona com a Leila. Ela vai nos ajudar levando a gente para Londres. Acredito eu que na volta também (risos) - comentou.

Questionado a respeito de seu plano de carreira, Murilo admitiu estar vivendo seu melhor momento como jogador de futebol, mas expressou que ainda não planeja uma mudança de ares.

- Eu penso em dar continuidade ao meu trabalho, sempre em alto nível. Na Seleção, espero ser sempre convocado. Penso no Palmeiras como prioridade, ser campeão da Libertadores é um grande sonho. Eu sempre falo, dar continuidade ao trabalho para eu poder seguindo realizar todos os meus sonhos - finalizou.

Murilo, zagueiro do Palmeiras, durante evento de inauguração da barbearia Al Thauan (Foto: Divulgação)