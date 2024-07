Palmeiras x Vitória: como é o histórico do confronto?

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Vitória se enfrentam neste sábado (27), pela 20ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h, no Allianz Parque (SP). Saiba quem leva a melhor no confronto direto!

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estatísticas de Palmeiras x Vitória

Palmeiras e Vitória já se enfrentaram em 44 oportunidades, com 26 vitórias do Verdão, 10 empates e oito vitórias do Vitória. Pelo Brasileirão, foram 36 jogos, com 22 vitórias do Palmeiras, nove empates e cinco vitórias do Vitória.

No último encontro entre as equipes, o Palmeiras venceu por 1 a 0. Como mandante, mais vantagem dos paulistas, com 15 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 21 jogos disputados.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo do Palmeiras contra o Vitória (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras x Vitória



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Caio Augusto Max Vieira

🚩 Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de Franca Costa

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Richard Ríos, Fabinho e Gabriel Menino; Maurício, Flaco López (Rony) e Lázaro.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu (Neris), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi (Caio Vinícius), Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro (Janderson)