Palmeiras realiza teste no gramado do Allianz Parque

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Gabriel Amorim • Publicada em 18/03/2024 - 16:18 • São Paulo (SP)

O Palmeiras realizou o primeiro teste no novo gramado do Allianz Parque nesta segunda-feira (18). Sob a supervisão de Victor Castanheira, membro da comissão técnica de Abel Ferreira, jogadores do sub-20 do Verdão experimentaram a nova grama sintética.

A última partida da equipe alviverde em sua casa foi a vitória por 2 a 1 diante do Santos, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de janeiro. Desde então, o Palmeiras manda suas partidas na Arena Barueri.

Em contato com a reportagem, alguns atletas revelaram que o campo está "outro nível" e que "a bola corre muito mais". O clube já marcou outro treinamento no local na manhã da terça-feira (19).

Caso a comissão técnica avalie que o gramado está apto para receber partidas, o Verdão pode retornar a jogar em seu estádio ainda no Paulistão, mas depende também da aprovação da Federação Paulista de Futebol (FPF).

No entanto, vale ressaltar que o Palmeiras terá apenas dois dias à disposição para testar o local. A partir de quarta-feira (20), técnicos irão iniciar a montagem do palco para um show que será realizado no sábado (22).

Palmeiras não atua no Allianz Parque desde janeiro (Foto: Divulgação/Palmeiras)