Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 02/06/2024 - 11:41 • São Paulo (SP)

O Palmeiras volta a enfrentar o Criciúma após dez anos e com direito a tabu em jogo. O duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão acontece neste domingo (2), às 16h, no gramado do Heriberto Hülse. O Verdão não sabe o que é perder para este adversário desde 1997, quando o resultado foi 1 a 0 no antigo Estádio Palestra Itália.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram outras seis vezes, com direito a cinco vitórias do Palmeiras e um empate. Além disso, foram 11 gols marcados pelo Verdão neste período e seis sofridos.

No total, foram 11 confrontos entre Palmeiras e Criciúma na história, com sete vitórias palmeirenses, dois empates e duas derrotas. Na última vez em que as equipes se enfrentaram, pelo Brasileirão de 2014, o time paulista venceu por 1 a 0, com gol de Cristaldo, no Pacaembu.

O time comandado por Abel Ferreira busca sua terceira vitória neste Brasileirão. Com apenas oito pontos em seis jogos, o time precisa vencer para saltar na tabela de classificação e colar no G6.

Este será o primeiro jogo da equipe após a despedida de Endrick, e o treinador já "quebra a cabeça" para ver quem ficará com a vaga da joia palmeirense, que vai para o Real Madrid. Sem Flaco López, suspenso, Rony, Lázaro, Luis Guilherme e Rômulo brigam por vaga no ataque ao lado de Estêvão.

