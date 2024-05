Entenda por que partida contra San Lorenzo será a última de Endrick pelo Palmeiras

Endrick cumpre suspensão automática no Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Endrick jogará apenas mais uma partida pelo Palmeiras antes de se transferir ao Real Madrid. A despedida da joia será nesta quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Apesar de se apresentar à Seleção Brasileira apenas no dia 3 de junho, segunda-feira, para a disputada da Copa América, Endrick não estará à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Criciúma, no sábado (2).

Isso porque o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Athletico, o último antes da paralisação do Brasileirão em razão da enchentes no Rio Grande do Sul, e cumpre suspensão automática.

Em sua despedida do Palmeiras, Endrick busca encerrar um jejum incômodo. O jogador não marca desde o dia 9 de maio, quando balançou as redes na vitória por 5 a 0 diante do Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores.

Na atual temporada, o camisa participou de 21 partidas pela equipe paulista, sendo 20 delas como titular, marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. Maior venda da história do Palmeiras, Endrick se apresenta ao Real Madrid após completar 18 anos, o que irá ocorrer durante a Copa América.

RELEMBRE VALORES DA NEGOCIAÇÃO

Em dezembro de 2022, o Real Madrid acertou a compra de Endrick por 60 milhões de euros (R$ 337 milhões, na cotação da época), valor da multa rescisória do jogador.

Deste montante, 35 milhões de euros são fixos, com pagamento parcelado, e 25 milhões em bônus por metas. Além disso, a equipe espanhola concordou em bancar as taxas envolvidas na negociação: 12 milhões de euros. A somatória dos impostos com a multa rescisória (60 + 12) resulta nos 72 milhões de euros finais da transação.

