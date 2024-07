Vila Nova e Santos se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão Série B (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 10:53 • Goiânia (GO)

Vila Nova e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 20h (de Brasília), Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série B. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere e Canal GOAT (Youtube) e conta com o Tempo Real do Lance!.

➡️ Assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vila Nova e Santos (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Santos

Brasileirão Série B - 16ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 18 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere e Canal GOAT (Youtube)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Luis Filipe Gonçalves Corrêa (PB)

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VILA NOVA (Técnico: Luizinho Lopes)

Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Quintero e Rhuan; Cristiano, Ralf e João Lucas; Henrique Almeida, Juan Christian e Alesson.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Walter; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson; Jonathan Cafu, Isidro Pitta e Derik Lacerda.