Stade Brestois x PSV: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Stade Brestois recebe o PSV nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no Stade Francis-Le Blé, em Brest, na França. A partida é válida pela 6ª rodada da Champions League e terá transmissão ao vivo do Max (streaming).

A equipe da casa ocupa a 11° posição com dez pontos, até o momento. Nos últimos cinco jogos, o Brest venceu três, perdeu uma e empatou outra. O PSV, por sua vez, esta na 18° posição, com dois pontos a menos que o adverário. Foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Brest e PSV se enfrentam nesta terça (10) (Photo by JOHN THYS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

STADE BRESTOIS X PSV

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stade Francis-Le Blé, em Brest, na França.

📺 Onde assistir: Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

STATE BRESTOIS: Bizot; Fernandes, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi; Camara, Doumbia, Magnetti; Pereira Lage, Ajorque, Sima. Técnico: Éric Roy.

PSV: Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Mauro Jr, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang. Técnico: Peter Bosz.

