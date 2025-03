Ficha do jogo SPO ALT 7ª rodada Copa do Nordeste Data e Hora Quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília) Local Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro José Magno Teixeira do Nascimento Assistentes Francisco de Assis da Hora e Edilene Freire da Silva Onde assistir

Sport e Altos se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em jogo válido pela 7ª rodada Copa do Nordeste. A transmissão da partida será pela Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

Na segunda posição do Grupo A, o Sport busca alcançar o Vitória, que lidera a chave por dois pontos a mais. Na última rodada, o Leão da Ilha perdeu justamente para o rival, por 1 a 0. No entanto, o time pernambucano não pode mais ser alcançado pelo Sousa, primeira equipe fora da zona de classificação para a próxima fase, com seis.

O Altos, por outro lado, é o sétimo colocado do mesmo grupo, com seis pontos. Se vencer o duelo contra o Sport, o time pode passar para a próxima fase. Contudo, depende de outros dois resultados: derrota do CRB para o Fortaleza e um empate entre Ferroviário e Sousa.

Tudo sobre o jogo entre Sport e Altos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sport x Altos

7ª rodada — Copa do Nordeste

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Arbitragem: José Magno Teixeira do Nascimento (árbitro); Francisco de Assis da Hora, Edilene Freire da Silva (assistentes) e Diego Fernandes Silva de Lima (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Sport (Técnico: Pepa)

Caique; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Igor Carius; Christian Rivera, Du Queiroz e Fabricio Domínguez; Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Sousa.

🟢🟡 Altos (Técnico: Jerson Testoni)

Careca; Gean, Amorim, Albert e Jefferson; Leozidio, Jonathan e Dieguinho; Sales, Esquerdinha e Lucas Reis.

