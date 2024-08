Onde assistir à Libertadores 2024

O Fluminense foi o grande campeão da Libertadores em 2023 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 15:02 • Rio de Janeiro

A Copa Libertadores da América definiu os seus classificados para às quartas de final na última semana. Os brasileiros classificados foram: Botafogo, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense. Completam a lista dos times das quartas: River Plate, Peñarol e Colo-Colo. Seu time ainda está disputando a Libertadores e você ainda não sabe onde assistir? O Lance! te conta.

Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas e é um dos favoritos ao título da Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a temporada da Libertadores, basta sintonizar nos canais da ESPN em sua televisão. O serviço de streaming da emissora, o Disney+ também transmite as partidas. Além dessas plataformas, o Paramount+ também tem os direitos televisivos da competição.

➡️Clique para assistir no Disney+

Nesta temporada da Libertadores, os clubes brasileiros mais uma vez dominam o cenário, com 5 clubes dos 8 restantes sendo de nosso país. O campeão também deve sair do Brasil, somente o River Plate aparece com uma possível ameaça à hegemonia brasileira na competição. O clube argentino se fortaleceu nessa janela, trazendo de volta o técnico Marcelo Gallardo e contratou os campeões do mundo em 2022, Marcos Acuña e Pezella.

Do lado brasileiro, os cinco chegam com chances de título, mas os grandes favoritos são o Flamengo e Botafogo, que estão mostrando um futebol mais constante durante a temporada e são os times que têm um elenco mais recheado para trabalhar entre as competições nacionais e Libertadores.

➡️ Assista no Paramount+ com 30 dias grátis

Os maiores campeões da Libertadores

Mesmo com o domínio recente brasileiro, os maiores campeões da Libertadores são os argentinos. Confira a lista:

Independiente: 7 títulos

Boca Juniors: 6 títulos

Peñarol: 5 títulos

Estudiantes: 4 títulos

River Plate: 4 títulos

Como foi a Libertadores 2023

No ano passado, assim como está acontecendo desde 2019, o grande vencedor da Libertadores foi um brasileiro. O Fluminense levantou a taça da competição pela primeira vez em sua história, ao bater o Boca Juniors em pleno Maracanã pelo placar de 2 a 1, na prorrogação.

Na edição passada, o grande artilheiro foi Germán Cano, artilheiro do Fluminense que viveu temporada dos sonhos em 2023, com 13 gols na competição. Já o maior assistente da Libertadores foi Alan Patrick, do Internacional, com 5 passes para gol.