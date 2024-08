Onde assistir ao Campeonato Italiano 2024/25

A campeã, Inter, começou o Campeonato Italiano com um empate. (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro

O Campeonato Italiano também é mais um das competições consideradas "Top-5" na Europa. A liga italiana iniciou seu calendário na última semana e vem com o atrativo de ser o campeonato com a maior distribuição de campeões nos últimos anos, são 4 clubes diferentes em 5 temporadas. Quer saber as principais informações do campeonato e onde assistir ao Campeonato Italiano? O Lance! te conta.

Veja onde assistir aos jogos do Campeonato Italiano. (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a nova temporada do Campeonato Italiano, basta sintonizar no canal da ESPN em sua televisão. Outra forma de assistir à liga italiana é assinar a Disney+. O serviço de streaming da emissora transmite jogos exclusivos na plataforma, além dos que estão passando na TV.

É difícil imaginar um desfecho diferente para a competição nesta temporada sem ser a disputa do título entre Inter, Milan e Juventus. As equipes fizeram o Top-3 do Campeonato Italiano nesta ordem na última temporada e devem ser os favoritos para continuar na ponta de cima da tabela. Outra equipe que pode surpreender os rivais, é a Atalanta. Campeã da última Europa League em cima do invicto Bayer Leverkusen e cheia de nomes talentosos, o clube de Bergamo é o principal time fora desse eixo a poder almejar algo grande na Itália.

Destaque do Aston Villa nas últimas temporadas, Douglas Luiz foi comprado pela Juventus por 51 milhões de euros, enquanto o artilheiro do último campeonato espanhol, Artem Dovbyk é a principal contratação da Roma para a temporada, custando 30 milhões. Essas foram os principais nomes que chegaram ao Campeonato Italiano.

Outra grande novidade na competição é o Como. A equipe recém promovida da segunda divisão promete fazer um interessante campeonato este ano. O clube, dirigido e treinado por ninguém menos do que Césc Fábregas trouxe nomes como Raphael Varane, Andrea Belotti e Pepe Reina, além de ter em seu elenco o atacante Patrick Cutrone, antiga promessa italiana. O elenco de medalhões terá o necessário para impedir o rebaixamento?

Os maiores campeões do Campeonato Italiano

Na lista dos maiores vencedores da história do campeonato, a Juventus lidera a disputa, com os rivais Inter de Milão e Milan logo atrás. Veja a lista dos maiores campeões:

Juventus: 36 títulos

Inter de Milão: 20 títulos

Milan: 19 títulos

Genoa: 9 títulos

Bologna: 7 títulos

Confira as informações da temporada passada

Na temporada 23/24, o grande destaque ficou com o Bologna. A equipe, que era treinada por Thiago Motta, terminou o Campeonato Italiano na quinta colocação, o que rendeu uma vaga para a equipe na Champions League da temporada atual, com a ajuda da Atalanta, que ganhou a Europa League.

O artilheiro da temporada acabou sendo Lautaro Martínez, com 24 gols na competição, ajudando a Inter a ser campeã. Os rebaixados para a segunda divisão foram: Frosinone, Sassuolo e Salernitana.