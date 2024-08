Onde assistir ao Brasileirão 2024

O Palmieras foi o grande campeão do Brasileirão 2023. Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro

A principal competição de clubes do Brasil se encontra na segunda metade, com o desfecho dos times que estão disputando o Brasileirão começando a se desenhar. Na vigésima quarta rodada, Fortaleza e Botafogo se mostram como os principais candidatos ao título e temos brigas de grandes clubes na zona de rebaixamento. Quer saber onde assistir aos jogos do Brasileirão para não perder nenhuma partida? O Lance! fala para você.

Atualmente, o Fortaleza é o líder da competição; saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão. Foto: Baggio Rodrigues/AGIF

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a temporada do Brasileirão, basta sintonizar nos canais da TV Globo em sua televisão. A emissora transmite os jogos pelo SporTV ou pelo sistema de pay-per-view, Premiere. Vale lembrar que, além disso, é possível assinar a plataforma do GloboPlay para assistir às partidas.

O Brasileirão 2024 já está em sua vigésima quarta rodada e, portanto, é fácil pelo menos imaginar quais são os possíveis desfechos do campeonato. Neste momento, Fortaleza e Botafogo são as equipes que estão na frente pela disputa do título. Ambos seriam uma mudança drástica na recente conquista dos títulos do Brasileiro, conquistado majoritariamente pelo Palmeiras, que hoje corre por fora na briga pela taça.

Na parte de baixo da tabela, a briga também é boa para não cair. Atlético-GO e Cuiabá já estão ficando um pouco para trás e uma reação começa a parecer improvável para escapar da queda. Grandes clubes também estão presentes para espantar o fantasma da Série B. Corinthians, Fluminense e até mesmo o Grêmio ainda estão no páreo para fugir dessa situação.

Os maiores campeões do Brasileirão

Com o Palmeiras liderando disparadamente a lista dos maiores campeões, o eixo Rio-São Paulo domina a estatística, com os cinco primeiros colocados divididos entre os dois estados. Veja os vencedores.

Palmeiras: 12 títulos

Santos: 8 títulos

Flamengo: 8 títulos

Corinthians: 7 títulos

São Paulo: 6 títulos

Como foi o Brasileirão 2023

Na edição passada do Campeonato Brasileiro, o título ficou com o Palmeiras após uma reviravolta inimaginável no final do campeonato, após o Botafogo fazer um primeiro turno impecável. O jogo no Engenhão no qual o Verdão ganhou por 4 a 3, de virada, marcou a competição.

Além do destaque do jovem Endrick, hoje no Real Madrid, que marcou 11 gols, sendo fundamental para o título do Palmeiras, a artilharia do Brasileirão ficou com Paulinho, que marcou 20 vezes no campeonato, enquanto Hulk ficou como o maior assistente, com 11 passes para gol. A dupla do Galo ajudou a equipe a terminar na terceira posição da competição.